باكستان تسجل 2435 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت باكستان اليوم الجمعة تسجيل 48 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة ، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى عشرة آلاف و558 .

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث إحصاء له عن عدد المصابين، تسجيل 2435 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 497 ألفاً و510 حالات إصابة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن"الباكستانية اليوم.

ومازال إقليم السند الأكثر تضرراً من الوباء.

وتعافى 453 ألفاً و828 شخصا في أنحاء البلاد، فيما لا يزال 2285 مريضا في حالة حرجة.