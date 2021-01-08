عاصفة ثلجية تضرب اليابان وتعطل حركة النقل



اجتاحت عاصفة ثلجية قوية اليوم الجمعة مناطق على طول بحر اليابان، ما تسبب في اضطرابات في حركة المرور وانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من السكان.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية من أن منظومة الهواء البارد قد تجلب رياحاً خطيرة وأمواجاً عالية وثلوجاً كثيفة وعواصف ثلجية في الشمال ومناطق على جانب البلاد من بحر اليابان.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه تم بالفعل إلغاء أكثر من 210 رحلة جوية في جميع أنحاء اليابان وعلقت نحو 90 مركبة مؤقتاً على طريق سريع ثلجي بين محافظتي إيشيكاوا وتوياما.

وذكرت صحيفة "هوكايدو شيمبون" أن العاصفة الشتوية تسببت في إلغاء حوالي 240 رحلة قطار في جزيرة هوكايدو في شمالي اليابان.

وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 40 ألف منزل في محافظة أكيتا الشمالية بسبب الثلوج الكثيفة، وفقا لشركة كهرياء "توهوكو إلكتريك باور".