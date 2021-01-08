استقالة وزيرة التعليم الأميركية بعد أحداث الكابيتول

أفادت أنباء بأن وزيرة التعليم الأميركية بيتسي ديفوس أصبحت ثاني عضو في حكومة الرئيس دونالد ترامب تقدم استقالتها بعد أن اقتحم أنصار الرئيس المنتهية ولايته مبنى الكابيتول الأميركي.

وقالت ديفوس في رسالة إلى ترامب حصلت عليها صحيفة "نيويورك تايمز" إنها ستستقيل اعتباراً من اليوم الجمعة.

وفي إشارة إلى احتجاجات يوم الأربعاء العنيفة، كتبت ديفوس: "ليس هناك خطأ في أن خطابك أثر على الوضع، وهو نقطة التغيير بالنسبة لي".

ويتهم العديد من الديمقراطيين، وكذلك العديد من الجمهوريين، ترامب بالتحريض على الهجوم. وكانت ديفوس عضواً في حكومة ترامب منذ فبراير 2017.

وكانت وزيرة النقل إيلين تشاو قدمت استقالتها في وقت سابق من يوم الخميس.