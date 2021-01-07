أميركا تسجل وفيات قياسية بكورونا في يوم اقتحام الكونجرس

أظهر إحصاء أن جائحة فيروس كورونا المستجد حصدت، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أعلى عدد يومي للوفيات في الولايات المتحدة حتى الآن.

وأودى الفيروس بحياة أكثر من 4000 شخص بينما استحوذ اقتحام مبنى الكونجرس في واشنطن يوم الأربعاء على اهتمام البلاد.

وبلغ عدد حالات دخول المستشفيات بسبب مرض كوفيد-19، 132051 حالة، مسجلا رقما قياسيا لليوم الرابع على التوالي حتى وقت متأخر من الليلة الماضية.

وبينما حاصر آلاف من أنصار الرئيس دونالد ترامب، ومعظمهم بلا كمامات، مبنى الكونجرس، تجاوزت حالات الإصابة اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد حاجز 250 ألفا مجددا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 21.2 مليون.

وتفاقمت إصابات الفيروس في معظم أنحاء ولاية كاليفورنيا، بما فيها منطقة مدينة لوس أنجلوس، مما دفع المستشفيات للعمل بأقصى طاقتها الاستيعابية.

وأمر مسؤولو الصحة، أوائل هذا الأسبوع، بتعليق الجراحات الاختيارية لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل فيما يزيد على 12 مقاطعة في الجنوب والوسط.

وسجلت كل من ولايات نيفادا ونيو هامبشير وأوكلاهوما وبنسلفانيا أعلى حصيلة وفيات في يوم واحد.

وتفاقمت أحدث زيادة في الإصابات بسبب الانتشار السريع للسلالة المتحورة الجديدة سريعة الانتشار من الفيروس، والتي اكتُشفت لأول مرة في بريطانيا في ديسمبر، وانتشرت حاليا في العديد من الولايات الأميركية بما فيها نيويورك.

وأعلنت وزارة الصحة في بنسلفانيا، اليوم الخميس، أول إصابة مؤكدة بسلالة الفيروس الجديدة في مقاطعة دوفين.