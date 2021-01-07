وفاة 4 أشخاص وإصابة 14 شرطياً بأحداث «الكابيتول»

واشنطن (وكالات)

أعلنت الشرطة الأميركية، أمس، وفاة 4 أشخاص في أحداث اقتحام مقر الكونجرس «الكابيتول»، 3 بسبب طوارئ طبية وواحد بعيار ناري، فيما أصيب 14 شرطياً إصابة أحدهم خطرة.

ومن جانبها، أكدت رئيسة بلدية نيويورك موريل باوزر، تمديد حالة الطوارئ 15 يوماً لغاية 20 يناير موعد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، وسط مخاوف من محاولة ترامب، وأنصاره مواصلة التهديد بأعمال عنف على خلفية اتهامات من دون أدلة عن تزوير الانتخابات

وقالت الشرطة الأميركية: «إنّ المرأة التي أصيبت بالرصاص في مبنى الكابيتول إثر اقتحام أنصار للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مقرّ الكونجرس في واشنطن، توفيت متأثرة بجروحها»، فيما تُوفي 3 آخرون جراء طوارئ طبية.

وبحسب وسائل إعلام أميركية، فإنّ القتيلة تدعى آشلي بابيت، وهي من عتاة مناصري ترامب، وأتت إلى واشنطن من سان دييغو في جنوب كاليفورنيا.

وبحسب التقارير، خدمت بابيت في الجيش لمدة 14 عاماً. ولم تعلن الشرطة عن اسم القتيلة رسمياً، ولا ملابسات مقتلها.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة ألينا جيرتس: «إنّ الجريحة توفيت»، في حين اكتفى قائد شرطة العاصمة الفيدرالية روبرت كونتي، بالقول خلال مؤتمر صحافي: «إنّ تحقيقاً فتح لتحديد ملابسات إصابة المرأة بالرصاص».

وأشار كونتي إلى أن ثلاثة أشخاص آخرين، هم امرأة ورجلان، لقوا حتفهم في المنطقة المحيطة بالكابيتول، لكنه لم يذكر ما إذا كانت تلك الوفيات مرتبطة بأعمال العنف.

وكل من الثلاثة «عانوا على ما يبدو من حالة طبية طارئة أدت إلى وفاتهم»، بحسب كونتي.

وأكد أنه تم توقيف 52 شخصاً، 26 منهم في حرم الكابيتول، لخرقهم حظر التجول والدخول غير الشرعي، وتهم متعلقة بالأسلحة.

وأصيب 14 شرطيا بجروح، إصابة أحدهم خطرة، بعد أن تم سحبه إلى وسط حشد والتعرض له، وفق كونتي. وأضاف: «عثرنا على قنبلتين أنبوبيتين قرب الكابيتول، واحدة في مكاتب الحزب الديموقراطي، والأخرى في مكاتب الحزب الجمهوري».

كما عثر على عربة متوقفة في المنطقة بداخلها بندقية وعبوات مولوتوف.