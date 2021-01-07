مسؤولون أميركيون يبحثون إمكانية عزل ترامب

واشنطن (وكالات)

كشفت وسائل إعلام أميركية أنّ عدداً من الوزراء في إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ناقشوا إمكانية تنحيته، بعد أن اقتحم مئات من أنصاره مبنى الكابيتول لتعطيل جلسة المصادقة على نتيجة الانتخابات الرئاسية التي خسرها. ونقلت ثلاث شبكات تلفزيونية هي «سي إن إن» و«سي بي إس» و«إيه بي سي»، عن مصادر لم تسمّها، أنّ الوزراء بحثوا إمكانية تفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور الأميركي.

ويسمح هذا التعديل لنائب الرئيس وأغلبية أعضاء الحكومة أن يقيلوا الرئيس إذا ما وجدوا أنّه «غير قادر على تحمّل أعباء منصبه».

ويتطلّب تفعيل هذا التعديل أن تجتمع الحكومة برئاسة نائب الرئيس مايك بنس للتصويت على قرار تنحية ترامب.

ونقلت شبكة «سي إن إن»، عن مسؤولين جمهوريين: «إنّ الوزراء ناقشوا فكرة تفعيل التعديل الخامس والعشرين، بعدما اعتبروا أنّ ترامب أصبح خارج السيطرة». وبدورها، نقلت شبكة «إيه بي سي» عن «مصادر متعدّدة» أنّ مناقشات جرت بشأن هذه الخطوة غير المسبوقة في تاريخ الولايات المتّحدة.

لكنّ شبكة «سي بي إس» أكّدت أنّ الأمر ما يزال مجرد فكرة قيد البحث، وأنّه لم يتمّ تقديم «أيّ شيء رسمي» إلى بنس.

وانقلب العديد من حلفاء ترامب عليه بعد أن اقتحم أنصاره مبنى الكونجرس في واشنطن، إيماناً منهم بما يكرّره دوماً من أنّ الانتخابات الرئاسية «سُرقت» منه. وأرسل جميع النواب الديموقراطيين الأعضاء في لجنة العدل النيابية رسالة إلى بنس يطالبونه فيها بتفعيل التعديل الخامس والعشرين «دفاعاً عن الديموقراطية». واعتبر النواب في رسالتهم أنّ الرئيس المنتهية ولايته «غير قادر على التعامل مع نتائج انتخابات 2020 وتقبّلها».

وأعلن برلمانيون أنّهم بصدد تقديم طلب لمحاكمة ترامب في الكونجرس بهدف عزله، لكنّ هذه الآلية تستغرق وقتاً، ومن غير المرجّح أن تنتهي قبل 20 يناير، حين سيتسلّم جو بايدن مقاليد السلطة.