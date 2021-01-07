فيسبوك يمنع ترامب من استخدام حساباته "لأجل غير مسمّى"

قال مارك زوكربرج الرئيس التنفيذي لشبكة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، إن الشركة ستمدد الحظر المفروض على حسابي الرئيس الأميركي دونالد ترامب على فيسبوك وإنستجرام "إلى أجل غير مسمّى".

ومنع أكبر موقع للتواصل الاجتماعي، الرئيس الأميركي من استخدام حساباته لديه بعد يوم واحد من قيام مشاغبين مؤيدين لترامب باقتحام مقر الكونجرس الأميركي أثناء المصادقة على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها مع ترامب.

وقال زوكربرج، في منشور على حسابه في فيسبوك، إن "أحداث الساعات الأربع والعشرين الماضية الصادمة تظهر بجلاء أن الرئيس دونالد ترامب ينوي استخدام فترته المتبقية في المنصب لتقويض انتقال سليم وقانوني للسلطة لخلفه المنتخب جو بايدن".

وجاء في البيان "نحن نرى أن مخاطر السماح للرئيس بمواصلة استخدام خدمتنا خلال هذه الفترة هي ببساطة كبيرة للغاية. لذا، قمنا بتمديد الحظر الذي فرضناه على حساباته في فيسبوك وإنستجرام إلى أجل غير مسمى، ولمدة الأسبوعين المقبلين على الأقل، إلى حين اكتمال الانتقال السلمي للسلطة".

وكانت كبرى وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر قد فرضت حظرا على حسابات ترامب عقب أعمال العنف التي جرت أمس الأربعاء.

واقتحم مؤيدو ترامب قاعتي الجلسات في مجلسي الشيوخ والنواب بينما كان المنتخبون يناقشون اعتراضات بعض الجمهوريين على التصديق على نتائج المجمع الانتخابي في بعض الولايات.

وعمت الفوضى على مدى ساعات عدة داخل الكونجرس واضطرت الشرطة إلى إشهار أسلحتها لحماية النواب واستخدام الغاز المسيل للدموع في أروقة ومكاتب وقاعات مبنى الكابيتول لاستعادة السيطرة على الوضع.

وقالت الشرطة إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم خلال الفوضى، منهم امرأة بعيار ناري وثلاثة بسبب حالات طبية طارئة.

واندلعت الفوضى، أمس الأربعاء، بعد أن خطب ترامب أمام الآلاف من أنصاره قرب البيت الأبيض وطلب منهم التوجه إلى مبنى الكونجرس للتعبير عن غضبهم.

وطالب ترامب أنصاره بالضغط على المسؤولين المنتخبين لرفض النتائج، وحثهم على «الكفاح».