استونيا تسجل رقماً قياسياً يومياً لإصابات كورونا رغم القيود

سجلت استونيا، اليوم الخميس، 1104 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، في رقم قياسي، خلال يوم واحد.

يأتي ذلك رغم تطبيق قيود وإجراءات صارمة لاحتواء مرض كوفيد-19 الذي تسببه العدوى بالفيروس.

ترفع هذه الزيادة إجمالي الإصابات في البلاد إلى حوالي 32 ألف حالة، منذ بدء تفشي الجائحة، التي بلغت حصيلة وفياتها هناك 265 حالة.

وتواجه استونيا قفزة في الإصابات الجديدة منذ الخريف. وهو ما أجبر الحكومة على فرض قيود أكثر صرامة في ديسمبر الماضي، ما أثر على جوانب عديدة للحياة العامة.