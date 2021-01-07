لا وفيات في الكويت جراء كورونا والإصابات 540

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، تسجيل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

بذلك، يرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 152 ألفاً و978 حالة، في حين لم تسجل حالات وفاة اليوم بسبب كورونا.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة عبدالله السند، في البيان الصحفي اليومي حول مستجدات الفيروس، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض «مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها».

وأوضح أن عدد المرضى في العناية المركزة 55 حالة تتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

وأضاف السند أن المصالح الصحية رصدت 224 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية. وهو ما يرفع عدد الحالات، التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد، إلى 148239 حالة.