اليابان تفرض حالة الطوارئ في طوكيو لمنع تفشي «كورونا»

أعلن رئيس وزراء اليابان يوشيهيدي سوجا، اليوم الخميس، فرض حالة الطوارئ في طوكيو والمناطق المحيطة بها بسبب جائحة كورونا.

ومن المقرر أن تستمر حالة الطوارئ ابتداء من غد الجمعة حتى السابع من فبراير المقبل، بحسب ما قاله رئيس الوزراء.

وسوف تفرض حالة الطوارئ في العاصمة ومقاطعات تشيبيا وكاناجاوا وساتاما، حيث تعد هذه المناطق عالية الخطورة من حيث الإصابات بفيروس كورونا.

وطالب سوجا، في مؤتمر صحفي، سكان المناطق الأربعة بتجنب الخروج لأسباب غير ضرورية.

وقال سوجا: إن نصف حالات الإصابة الأخيرة جرى تسجيلها في المقاطعات الأربعة التي تم فرض حالة الطوارئ بها.

وجاءت هذه الخطوة بعدما سجلت اليابان أكثر من 6100 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 2447 حالة إصابة في طوكيو.

وهذه تعد أول مرة تسجل فيها طوكيو حالات إصابة يومية تتجاوز 2000 إصابة.



