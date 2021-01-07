الكونجرس الأميركي يصادق على فوز بايدن بانتخابات الرئاسة

صادق الكونجرس الأميركي، اليوم الخميس، بشكل رسمي على فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 3 نوفمبر 2020.

وبعد المصادقة، أصدر البيت الأبيض على الفور بيانا من ترامب تعهد فيه «بانتقال منظم» للسلطة في 20 يناير، وهو اليوم الذي يؤدي فيه بايدن اليمين لرئاسة الولايات المتحدة.

تأتي المصادقة على فوز بايدن بعد ساعات من اقتحام مئات من أنصار الرئيس ترامب مبنى الكونجرس (الكابيتول).

واستأنف مجلسا الشيوخ والنواب عملهما في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء للتصديق على فوز بايدن بأصوات المجمع الانتخابي، بعد مشاهد الفوضى العارمة عند مبنى الكابيتول، وامتد النقاش حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وبعد المداولات، رفض الشيوخ والنواب اعتراضين على أعمال فرز الأصوات وصادقا على نتيجة التصويت النهائي للمجمع الانتخابي بفوز بايدن بواقع 306 أصوات مقابل 232 صوتا لترامب.

وقال مايك بنس نائب الرئيس الأميركي، في معرض الإعلان عن إجمالي الأصوات، إن هذا «سيُعتبر إعلانا كافيا عن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة ونائب الرئيس».

وستؤدي كاملا هاريس اليمين مع بايدن في 20 يناير الجاري.

ولم تكن نتيجة إجراءات المصادقة موضع شك أبدا، لكن مثيري الشغب عرقلوا الإجراءات وشقوا طريقهم عبر الحواجز الأمنية، وحطموا النوافذ، وتسلقوا الأسوار واقتحموا مبنى الكونجرس.

وقالت الشرطة إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم خلال الفوضى، منهم امرأة بعيار ناري وثلاثة بسبب حالات طبية طارئة.

وحاصر البعض قاعة مجلس النواب بينما كان الأعضاء في الداخل، وأخذوا يطرقون على أبوابها مما فرض تعليق المناقشات. وقام ضباط الأمن بتكديس قطع الأثاث خلف الباب وأشهروا أسلحتهم قبل أن يساعدوا الأعضاء وآخرين غيرهم على الخروج من القاعة.

وأصر ترامب على أنه الفائز بنتيجة الانتخابات حتى عندما قال إن الانتقال سيكون منظما.

وقال، في بيان على موقع تويتر نشره المتحدث باسم البيت الأبيض دان سكافينو «حتى على الرغم من رفضي التام لنتيجة الانتخابات، والحقائق التي تدعم موقفي، إلا أنه سيكون هناك انتقال منظم في 20 يناير».

واندلعت الفوضى أمس الأربعاء بعد أن خطب ترامب أمام الآلاف من أنصاره قرب البيت الأبيض وطلب منهم التوجه إلى مبنى الكونجرس للتعبير عن غضبهم.

وطالب ترامب أنصاره بالضغط على المسؤولين المنتخبين لرفض النتائج، وحثهم على «الكفاح».