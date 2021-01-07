أمين عام الأمم المتحدة يدعو الأميركيين إلى احترام الديمقراطية

أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن على القادة السياسيين حث أنصارهم على احترام الديمقراطية، وذلك في معرض التعليق على قيام محتجين من أنصار الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب باقتحام مقر الكونجرس الليلة الماضية.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم جوتيريش، إن الأمين العام يشعر بالحزن لرؤية هذه الأحداث.

وأضاف: «في مثل هذه الظروف، من المهم أن يحثّ القادة السياسيون أنصارهم على الامتناع عن العنف، وكذلك على احترام العمليات الديمقراطية وسيادة القانون».