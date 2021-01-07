أستراليا تبدأ التطعيم ضد «كورونا» فبراير المقبل

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الخميس، إن عملية التطعيم ضد فيروس كورونا سوف تبدأ من «منتصف إلى أواخر شهر فبراير المقبل» بالنسبة للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

وأضاف رئيس الوزراء: إن موعد بدء التطعيم مشروط بعدد من العوامل، منها موافقة إدارة السلع العلاجية والحصول على اللقاح من الجهات الموردة.

وأوضح أنه من المتوقع أن توافق إدارة السلع على اللقاح، الذي طورته شركة فايزر الأميركية، بحلول نهاية يناير الجاري. وبعد ذلك سوف يكون اللقاح متاحاً للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس خلال أسبوعين.

ومن المتوقع أن تتم الموافقة على لقاح شركتي أسترازينكا وأكسفورد في فبراير المقبل.

وقال موريسون للصحفيين في كانبرا، في خطاب متلفز:«الأمر يسير بصورة أسرع مقارنة بعمليات الموافقة على اللقاحات العادية، ولكن دون إغفال أي خطوة».

وأشار موريسون إلى أن عملية التطعيم سوف تتم على خمس مراحل.

وقال: «أول مرحلتين سوف تقدمان أكثر حلقة حماية واحتواء ضرورية للشعب الأسترالي»، مضيفاً أن الحكومة تسعى للبدء بتطعيم نحو 80 ألف مواطن أسبوعياً، والوصول إلى نحو 4 ملايين مواطن بحلول نهاية مارس المقبل.

وقد سجلت أستراليا، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 25 مليون نسمة، نحو 28 ألفاً و 500 حالة إصابة بفيروس كورونا، فيما تعد أقل نسبة إصابة لكل مواطن، مقارنة بمعظم الدول المتقدمة، و909 حالات وفاة بسبب الفيروس.



