المكسيك تسجل أكثر من 13 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا» و1165 وفاة

سجلت وزارة الصحة المكسيكية 13345 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1165 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى مليون و479 ألفا و835 إصابة و129 ألفا و987 وفاة.

والزيادة الجديدة في الإصابات والوفيات هي الأعلى المسجلة في يوم واحد، باستثناء زيادة لمرة واحدة في أكتوبر قالت الحكومة إنها كانت نتيجة تغييرات منهجية.

وتقول الوزارة إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح من الرقم المعلن.