بعد فوضى الكونجرس.. الشيوخ يرفض الطعن بنتائج أريزونا

رفض مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة الاعتراض الذي قدّمه مشرّعون جمهوريون على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في ولاية أريزونا، في تصويت جرى في وقت متأخر من ليل الأربعاء بعيد ساعات من اقتحام أنصار للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول.

وبأغلبية 93 مقابل 6 صوّت أعضاء المجلس ضدّ الاعتراض الذي قدّمه برلمانيون جمهوريون على نتيجة الانتخابات في ولاية أريزونا. وبالموازاة، بدأ النواب جلسة للتصويت على الاعتراض نفسه، ومن المتوقع أن يرفضوه بدورهم. وبعد رفض هذا الاعتراض يمكن لمجلسي الكونجرس أن يجتمعا في جلسة مشتركة لإكمال عملية المصادقة على نتائج الانتخابات.