صور.. أنصار ترامب يقتحمون الكونجرس لمنع التصديق على فوز بايدن

اقتحم أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، مبنى الكونجرس الأميركي في محاولة لمنع المصادقة على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

وانتشرت صورة لأحد مؤيدي ترامب وهو يجلس خلف مكتب رئيس مجلس الشيوخ الأميركي.

أحد أنصار ترامب يجلس في مكتب رئيس مجلس الشيوخ

وأخلت الشرطة أبنية في مقر الكونجرس الأميركي في مواجهة المتظاهرين الذين تجاوزوا الحواجز الأمنية عند درج مبنى الكابيتول. وقال شاهد من رويترز إن المحتجين اخترقوا الحواجز الأمنية المحيطة بالكونجرس واعتلوا منصة وضعت من أجل تنصيب بايدن.

وأطلقت شرطة الكونجرس الغاز المسيل للدموع للسيطرة على الوضع.

أنصار ترامب يقتحمون الكونجرس الأميركي

ودعا ترامب أنصاره إلى البقاء سلميين وعدم استخدام العنف.

ووجهت شرطة الكونجرس الأوامر إلى الموظفين بمغادرة مبنى "كانون" وجناح آخر كبير يضم مكاتب خلال جلسة خاصة مشتركة لمجلسي الكونجرس في واشنطن للمصادقة على فوز جو بايدن.

وقالت النائبة نانسي مايس، في تغريدة "لقد أخليت مكتبي للتو في مبنى كانون بسبب تهديد قريب. ونرى الآن محتجين يهاجمون شرطة الكابيتول".

وأعلنت موريل براوزر، عمدة العاصمة الأميركية واشنطن، مساء اليوم الأربعاء، فرض حظر تجول في المدينة بسبب احتجاجات أنصار ترامب. وأوضحت براوزر أن الحظر سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة السادسة مساء اليوم (بالتوقيت المحلي) وينتهي في السادسة من صباح غد الخميس.

في بداية الجلسة المشتركة لمجلسي الكونجرس، اعترض نواب جمهوريون، على نتائج تصويت المجمع الانتخابي لولاية أريزونا.

أعضاء الكونجرس يخلون قاعة الجلسات

ومعروف أن المرشح الديمقراطي بايدن هو من فاز بأصوات المجمع الانتخابي في أريزونا خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 3 نوفمبر الماضي. ويفتح هذا الاعتراض المجال أمام نقاشات في الكونجرس. وهو ما سيبطئ عملية المصادقة على النتائج. لكنه لن يمنعها.

حيث من المتوقع أن يبطل مجلسا النواب والشيوخ، بكامل هيئتيهما، الاعتراض على نتائج الانتخابات. وسيناقش كلا المجلسين الاعتراض قبل التصويت على قبوله أو رفضه.

مؤيدو ترامب يقتحمون مجلس الشيوخ الأميركي

ورغم اعتراف بعض الشخصيات الجمهورية البارزة، ومن بينها زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أخيراً، بفوز جو بايدن، ما زال بإمكان ترامب الاعتماد على الدعم الراسخ لعشرات البرلمانيين.

كان أنصار ترامب نظموا، اليوم الأربعاء، مظاهرة في متنزه قرب البيت الأبيض.

وقال ترامب، أمام المظاهرة لأنصاره "لن نستسلم أبدا، لن نعترف أبدا (بالهزيمة)".

وأضاف ترامب، خلال التجمع "سنوقف السرقة".

وقال الرئيس الأميركي إن "مئات الآلاف" حضروا المظاهرة.

وحث ترامب نائبه مايك بنس على رفض التصديق على فوز بايدن بالانتخابات، في الكونجرس الأميركي.

وقال "في حال قام مايك بنس بالأمر الصحيح، سنفوز بالانتخابات. وهو يملك الحق المطلق في ذلك. وإن لم يفعل، سيكون ذلك يوما مؤسفا لبلادنا".

إلا أن بنس قال، في رسالة، إنه لن يعارض المصادقة على فوز بايدن. وأضاف بنس أنه لا يتمتع بـ"سلطة أحادية" لرفض أصوات المجمع الانتخابي، رافضا محاولة الرئيس ترامب لإلغاء نتيجة انتخابات نوفمبر.

وكتب بنس يقول "قسمي بدعم الدستور والدفاع عنه يمنعني من المطالبة بسلطة أحادية لتحديد أي الأصوات الانتخابية يجب احتسابها وأيها لا ينبغي احتسابها".