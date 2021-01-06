ترامب لأنصاره: لن أعترف أبداً بالهزيمة في انتخابات الرئاسة

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه لن يعترف أبدا بهزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام الديمقراطي جو بايدن.

وقال ترامب، أمام مظاهرة لأنصاره في العاصمة الاتحادية واشنطن، "لن نستسلم أبدا، لن نعترف أبدا (بالهزيمة)".

وأضاف ترامب، خلال التجمع الذي نظم في متنزه قرب البيت الأبيض "سنوقف السرقة".

وقال الرئيس الأميركي إن "مئات الآلاف" حضروا المظاهرة.

وحث ترامب نائبه مايك بنس على رفض التصديق على فوز بايدن بالانتخابات، في الكونجرس الأميركي.

وقال "في حال قام مايك بنس بالأمر الصحيح، سنفوز بالانتخابات. وهو يملك الحق المطلق في ذلك. وإن لم يفعل، سيكون ذلك يوما مؤسفا لبلادنا".

ورأى ترامب أن أعضاء الكونجرس الجمهوريين الذين ينوون المصادقة على فوز الديمقراطي بايدن في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان الأميركي هم "ضعفاء".

وكرر ترامب مرارا أن الانتخابات الرئاسية، التي نظمت يوم 3 نوفمبر الماضي، شهدت تزويرا واسع النطاق.

تأتي هذه المظاهرة فيما يستعد الكونجرس الأميركي للمصادقة، في وقت لاحق اليوم، على فوز جو بايدن.