الكونجرس يستعد للمصادقة على فوز بايدن

سيعقد الكونغرس بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، جلسة مشتركة، اليوم الأربعاء، لفض الشهادات المختومة من الولايات الأميركية الخمسين التي تحتوي على سجل بأصواتها الانتخابية. ووفقاً للنظام الأميركي، أدلى الناخبون بأصواتهم لـ «الناخبين في المجمع الانتخابي»، الذين يصوتون بدورهم رسمياً للمرشحين بعد أسابيع من الانتخابات، وكان بايدن قد حصل على 306 أصوات بموجب نظام المجمع الانتخابي، مقابل 232 صوتاً لترامب. وسوف يعلن ممثلو الحزبين من المجلسين النتائج اليوم الأربعاء مع إجراء إحصاء رسمي. ويوجد انقسام في الحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يعترض العشرات من الجمهوريين في مجلس النواب، ومجموعة أصغر من أعضاء مجلس الشيوخ على عملية فرز الأصوات في بعض الولايات المتأرجحة الرئيسة.