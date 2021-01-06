الاتحاد الأوروبي يمنح ترخيصاً للقاح «موديرنا» ضد كورونا

وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، على طرح واستخدام لقاح للوقاية من كوفيد-19 طورته شركة "موديرنا" الأميركية ضد فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت أورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، على تويتر «نحن نقدم لقاحات آمنة وفعالة للأوروبيين لمواجهة كوفيد-19».

وكتبت فون دير لايين، في بيان "بإقرار لقاح موديرنا، وهو الثاني المصرح به في الاتحاد الأوروبي، سيكون لدينا 160 مليون جرعة إضافية وستأتي المزيد من اللقاحات".

وهذا هو ثاني لقاح يتم اعتماده للاستخدام في الاتحاد الأوروبي، بعد لقاح «فايزر-بيونتك» الذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر. وبدأت حملة التطعيم به في أوروبا في 27 ديسمبر.

وطلبت المفوضية الأوروبية 160 مليون جرعة من لقاح «موديرنا» بالنيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد. ويتطلب التطعيم باللقاح أخذ جرعتين.

ويعني الترخيص المشروط في السوق أنه يمكن طرح الدواء في الاتحاد الأوروبي، لكنه يلزم الشركات بمواصلة مشاركة المعلومات حول التأثيرات طويلة المدى للقاح، على سبيل المثال.

تأتي موافقة المفوضية الأوروبية على هذا اللقاح بعد ساعات من موافقة وكالة الأدوية الأوروبية على استخدام اللقاح الذي تنتجه «موديرنا» وهي شركة أميركي.

بدأت الولايات المتحدة باستخدام توزيع لقاحي «فايزر-بيونتك» و«موديرنا» على مواطنيها منذ منتصف ديسمبر. وبدأت المملكة المتحدة حملة تطعيم عامة في 8 ديسمبر بلقاح «فايزر-بيونتك» وأصبحت يوم الاثنين أول دولة في العالم تستخدم لقاح «أسترازينيكا-أكسفورد».