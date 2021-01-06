ولاية ألمانية تطبق التدريس عن بُعْد لكل التلاميذ

قررت حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا الألمانية تطبيق التدريس عن بُعْد لكل التلاميذ، اعتباراً من يوم الاثنين المقبل.

جاء ذلك، وفقاً لما أعلنته إيفونه جيباور، وزيرة التعليم في الولاية، اليوم الأربعاء بعد جلسة طارئة لحكومة الولاية الواقعة غربي ألمانيا، وهي أكبر الولايات الألمانية من حيث عدد السكان.

وأضافت الوزيرة أنه سيتم تعليق التدريس بالحضور حتى 31 يناير الجاري بسبب جائحة كورونا، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يسري أيضاً على طلاب الشهادات.

وقالت الوزيرة إنه في حال تطلب التحول إلى التدريس عن بُعْد وقتاً أطول للتحضير في مدرسة ما، فإن من الممكن البدء في التدريس هناك، اعتباراً من 13 من الشهر الجاري.

وتابعت جيباور أن كل المدارس ستقدم اعتباراً من يوم الاثنين المقبل رعاية للتلاميذ في الصفوف من الأول حتى السادس الابتدائي إذا تعذر رعاية هؤلاء الأطفال في منازلهم خلال التعليم عن بُعْد أو إذا كان هناك ما يهدد سلامة الطفل، لكنها لفتت إلى أنه لن تكون هناك دراسة منتظمة أثناء رعاية هؤلاء الأطفال في المدرسة.

وكان قد تم تعليق الحضور إلى قاعات الدرس بالنسبة لكل تلاميذ الولاية (نحو 5ر2 مليون تلميذ) منذ منتصف ديسمبر الماضي بسبب جائحة كورونا، ومنحت سلطات الولاية أولياء أمور الطلاب المراحل الأدنى (حتى الصف الأول الإعدادي) الاختيار بين تلقي الدروس من داخل المدرسة أو عن بُعْد من المنزل، فيما تم تحويل نظام الدراسة بالكامل إلى التعليم عن بُعْد بالنسبة لطلاب المراحل الأعلى.



