مليون وأكثر من 869 ألفاً وفاة بـ«كورونا» حول العالم

تسبب فيروس كورونا المستجد في وفاة مليون و869 ألفاً و674 شخصاً في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019، بحسب مصادر رسميّة، اليوم الأربعاء.

وأصيب أكثر من 86.395.630 شخصاً في العالم بالفيروس منذ بداية الوباء تعافى، من بينهم 53.992.400 على الأقل.

تستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية، كما في روسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة.

ومنذ بداية الوباء، ازداد عدد الاختبارات بشكل كبير، وتحسنت تقنيات الفحص والتعقب، ما أدى إلى زيادة في الإصابات المشخصة.

رغم ذلك، فإن عدد الإصابات المعلن قد لا يعكس إلا جزءاً بسيطاً من الإجمالي الفعلي، مع بقاء نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورة أو التي لا تظهر عليها أعراض غير مكتشفة.

وسجلت الثلاثاء 15.769 وفاة جديدة و759.669 إصابة جديدة في العالم.

والدول التي سجلت أعلى عدد وفيات جديدة حسب أرقامها الأخيرة هي الولايات المتحدة مع 3936 وفاة، تليها البرازيل (1171) والمكسيك (1065).

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً من الوباء، إذ سجلت 357.377 وفاة من أصل 21.050.709 إصابات، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز.

وبعد الولايات المتحدة، أكثر الدول تضرراً هي البرازيل، حيث سُجلت 197.732 وفاة (7.810.400 إصابة) والهند مع 150.114 وفاة (10.374.932 إصابة) والمكسيك مع 128.822 وفاة (1.466.490 إصابة) وإيطاليا مع 76.329 وفاة (2.181.619 إصابة).

وسجل في بلجيكا أعلى معدل للوفيات نسبة لعدد السكان بلغ 171 وفاة لكل مئة ألف نسمة، تليها سلوفينيا (139) والبوسنة (128) وإيطاليا (126) ومقدونيا الشمالية (123).

وأحصت أوروبا حتى الساعة 11.00 ت غ الأربعاء 596.360 وفاة (27.697.573 إصابة) وأميركا اللاتينية والكاريبي 516.447 وفاة (15.919.646 إصابة) والولايات المتحدة وكندا 373.564 وفاة (21.667.774 إصابة).

وسجلت في آسيا 222.559 وفاة (14.102.248 إصابة) والشرق الأوسط 91.058 وفاة (4.095.329 إصابة) وأفريقيا 68.741 وفاة (2.881.845 إصابة) وأوقيانيا 945 وفاة (31.222 إصابة).



