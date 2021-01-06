روسيا ترحب بمخرجات قمة «العلا» الخليجية

رحبت الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، بنتائج قمة العلا والاتفاقات التي تم التوصل إليها فيها.

وأصدرت الخارجية الروسية بيانا رسميا قالت فيه إن «الجانب الروسي أعرب عن ترحيبه بنتائج القمة والاتفاقات التي تم التوصل إليها فيها».

وأكدت الوزارة دعم موسكو الدائم «للحوار البناء على أساس مبادئ الاحترام المتبادل لسيادة الدول واستقلالها، وكذلك عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض».



