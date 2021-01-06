«الأدوية الأوروبية» توافق على لقاح «موديرنا» المضاد لـ«كورونا»

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أنها أعطت الضوء الأخضر لاستخدام لقاح شركة موديرنا الأميركية المضاد لفيروس كورونا المستجد، في ثاني قرار للاتحاد الأوروبي يتعلق بترخيص لقاح للفيروس.

وقالت الهيئة الناظمة ومقرها امستردام في بيان إن «وكالة الأدوية الأوروبية أوصت بمنح الترخيص لتسويق مشروط للقاح موديرنا المضاد لكوفيد-19، للحؤول دون إصابة الأشخاص، ابتداء من سن 18 عاماً بفيروس كورونا 2019».