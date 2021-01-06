وزير الخزانة الأميركي في أول زيارة للسودان بعد رفعه من قائمة الإرهاب

وصل وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إلى السودان، اليوم الأربعاء لإجراء محادثات حول المساعدات الاقتصادية الأميركية المستقبلية بعد شطب الخرطوم من القائمة السوداء لواشنطن للدول الراعية للإرهاب.

وجاء في بيان حكومي "وصل وزير الخزانة الاميركي ستيف منوتشين صباح اليوم (الاربعاء) على رأس وفد رفيع المستوى في أول زيارة من نوعها للسودان".

وسيعقد المسؤول الأميركي لقاءات مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، وعدد من الوزراء والمسؤولين بهدف مناقشة الوضع الاقتصادي والمساعدات التي ستقدمها الولايات المتحدة للسودان، إضافة إلى موضوع حلحلة ديون السودان ومواضيع أخرى ذات طابع مشترك، وفق البيان.

ويعاني السودان نقصا مزمنا في العملة الصعبة وتضخما متسارعا أثرا على القوة الشرائية لجميع الطبقات الاجتماعية.

وشطبت الولايات المتحدة رسميا السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب في 14 ديسمبر.

وأفادت وزارة العدل السودانية بأن المبلغ الإجمالي للمساعدات الأميركية المباشرة وغير المباشرة التي ستقدم بموجب الاتفاق تبلغ 1,1 مليار دولار بالإضافة إلى "مليار دولار أخرى التزمت الولايات المتحدة تحويلها إلى البنك الدولي لدفع المتأخرات المستحقة على السودان".



