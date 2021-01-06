إندونيسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا

سجلت إندونيسيا، اليوم الأربعاء، أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 وبلغت 8854 حالة ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 788402 وفقاً لبيانات الهيئة المكلفة بمكافحة الجائحة في البلاد.

كما تم تسجيل 187 وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 23296 وفاة، وفي إندونيسيا أعلى عدد من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا.