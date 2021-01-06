روسيا تسجل 445 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت روسيا اليوم الأربعاء تسجيل 24217 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، منها 5142 في موسكو، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و308601.

وقالت السلطات إن 445 مصابا بالفيروس توفوا مما رفع العدد الإجمالي الرسمي للوفيات إلى 59951.