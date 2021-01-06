الأمين العام للأمم المتحدة يرحب ببيان العُلا

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ببيان العُلا الصادر عن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت أمس في المملكة العربية السعودية،

وأشار بيان صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى أن بيان القمة "يقر بأهمية الوحدة بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، ويهدف إلى تعزيز الأمن والسلام والاستقرار والازدهار في المنطقة".

وأعرب أمين عام الأمم المتحدة عن تقديره "لمن عملوا بلا هوادة، في المنطقة وخارجها، ومنهم أمير دولة الكويت الراحل وسلطان عُمان الراحل، من أجل رأب الصدع في منطقة الخليج."



