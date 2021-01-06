الهند تسجل أكثر من 18 ألف إصابة و264 وفاة جديدة بكورونا

سجلت الهند 18 ألفا و88 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و374 ألفا و932 شخصا.

وقالت وزارة الصحة الهندية إنه تم تسجيل 264 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 150 ألفا و114 شخصا.