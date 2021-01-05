البحرين: علاقاتنا مع السعودية تستند إلى ركائز راسخة

العلا (وكالات)

هنأ العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بنجاح اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي اختتمت أمس في محافظة العلا.

وأشاد، في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، بالجهود الكبيرة التي بذلتها السعودية، في الإعداد والتحضير لانعقاد هذه القمة، عبر تسخير الإمكانيات كافة، وتذليل الصعوبات التي أسهمت في نجاحها.

وأعرب ملك مملكة البحرين عن تقديره واعتزازه بالدور الريادي لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، في تطوير مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس، لتحقيق تطلعات وآمال شعوبه الشقيقة، نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل.

ومن جانبه، أعرب الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، عن الاعتزاز بمستوى العلاقات التاريخية الوطيدة المتنامية بين البحرين والسعودية، التي تستند إلى ركائز راسخة، ومصير مشترك، وهو ما يسهم دائماً في فتح آفاقٍ أوسع نحو تحقيق مزيدٍ من التطلعات المنشودة.

وجدد ولي العهد البحريني، الشكر والتقدير للجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في تعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي، متمنياً أن تكون مخرجات القمة، التي حضرها نيابةً عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملبيةً لتطلعات مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبما يسهم في تحقيق مزيد من النماء والازدهار.