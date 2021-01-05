اعتقال 17 متظاهراً في إسطنبول

اسطنبول (وكالات)

اعتقلت الشرطة التركية، أمس، 17 شخصاً غداة تظاهرة شارك فيها المئات من طلاب جامعة البوسفور في إسطنبول احتجاجاً على تعيين رئيس لها مقرب من الرئيس رجب طيب أردوغان. وذكرت شرطة إسطنبول في بيان أن الشرطة دهمت 13 حياً في المدينة فجراً، ولا تزال العملية جارية بحثاً عن 11 آخرين.

وكان تجمع حوالي ألف شخص قرب الحرم الجامعي، احتجاجاً على اختيار مليح بولو (50 عاماً) الجمعة من قبل أردوغان لرئاسة جامعة البوسفور، وهي مؤسسة عامة تعطى فيها الدروس باللغة الإنجليزية، وتخرّج منها جزء من النخبة. واتهمت الشرطة المشتبه بهم الـ 28 بانتهاك قانون التظاهرات تحت زعم «مقاومة شرطي خلال ممارسة مهامه». وقال مسؤول في مقر الشرطة في إسطنبول، إن المعتقلين ليسوا طلاباً بل أعضاء في «مجموعات يسارية مهمشة للغاية تدعم المحتجين».

وأثار تعيين بولو رئيساً للجامعة من خارجها، علماً بأنه حاول في 2015 الترشح لمنصب نائب رئيس تحت راية حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان، أثار غضباً شديداً. وكان رئيس جامعة البوسفور يتم اختياره في الماضي عن طريق الانتخاب، لكن أردوغان أخذ على عاتقه تعيين رؤساء الجامعات عقب محاولة الانقلاب عام 2016. ورغم الاعتقالات، تمت الدعوة إلى تظاهرات احتجاجية جديدة اليوم.