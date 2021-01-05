مدمرة كورية جنوبية قرب «هرمز» ووفد إلى طهران لتحرير ناقلة النفط

سيؤول (وكالات)

أعلنت كوريا الجنوبية، أمس، أنها سترسل وفداً حكومياً إلى إيران في أقرب وقتٍ للتفاوض بشأن الإفراج عن ناقلة النفط المحتجزة «هانكوك تشيمي» وطاقمها المؤلف من 20 شخصاً، وذلك بالتزامن مع وصول مدمرة على متنها فرقة لمكافحة القرصنة إلى مياه قريبة من مضيق هرمز قالت وزارة الدفاع، إنها بصدد تنفيذ مهمة لضمان سلامة مواطنيها، لكنها لن تنخرط في عملية هجومية، لافتة إلى أن وحدة شيونغهاي المكونة من 300 عنصر موجودة في المنطقة منذ أواخر العام الماضي. وأضافت: «ينبغي التوصل لحل للمسألة من خلال الدبلوماسية. الوحدة تركز على سلامة مواطنينا الذين يستخدمون الممر المائي بعد حادثة الاحتجاز».

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية تشوي يونغ سام «سيتم إرسال وفد إلى إيران في أقرب وقت لمحاولة حل المسألة من خلال مفاوضات ثنائية». وقال المتحدث باسم الخارجية الكورية الجنوبية، إن نائب وزير الخارجية تشوي يونغ كون سيمضي قدماً في رحلة مخطط لها سابقاً تستغرق ثلاثة أيام إلى طهران مطلع الأسبوع المقبل.

ودعت وزارة الخارجية الأميركية إيران إلى أن تفرج بشكل فوري عن الناقلة، واتهمتها بأنها تهدد الحقوق والحريات المتعلقة بالملاحة البحرية في منطقة الخليج العربي الحيوية من أجل ابتزاز المجتمع الدولي لتخفيف ضغط العقوبات.