الاتحاد الأوروبي: يمكن ترخيص لقاح ثانٍ ضد كورونا «خلال ساعات»

أكّد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، الثلاثاء، أنّ الاتحاد الأوروبي قد يرخص باستخدام لقاح ثان ضد فيروس كورونا، «خلال الساعات المقبلة».

وحصل لقاح شركة «موديرنا» الأميركية، على الترخيص في دول أخرى مثل بريطانيا والولايات المتحدة وإسرائيل.

لكن لجنة الأدوية البشرية التابعة للوكالة الأوروبية للأدوية لم توافق على اللقاح خلال اجتماعها الاثنين، ووافقت بدلاً من ذلك على الاجتماع مرة أخرى الأربعاء.

وقال ميشال، في مؤتمر صحافي بحضور رئيس وزراء البرتغال أنطونيو كوستا بمناسبة تولي البرتغال الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي «حتى لو لم يكن الأمر مؤكدًا، نأمل أن يتم الاتفاق على لقاح ثان خلال الساعات المقبلة».

واللقاح الوحيد المتاح في التكتل الأوروبي حتى الآن هو ذلك الذي تنتجه شركة «فايزر» و«بيونتك»، والذي سمحت الوكالة باستخدامه في 21 ديسمبر الماضي.

وأوضح ميشال أنّ توفير اللقاحات لنحو 450 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي يشكّل «تحدياً هائلاً».

لكنه أصر على أنه «إلى جانب الدول الأعضاء، تعمل المفوضية الأوروبية ليل نهار للتأكد من أنه يمكننا زيادة عدد اللقاحات المتاحة» مع «احترام استقلالية وكالة الأدوية».