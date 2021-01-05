فرنسا تشهد زيادة كبيرة في إصابات «كورونا»

سجلت فرنسا، الثلاثاء، 20489 صابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة.

وتقترب هذه الزيادة اليومية من مثلي العدد المسجل يوم الثلاثاء الماضي والذي بلغ 11395 وأكثر من خمسة أمثال العدد المسجل أمس الاثنين والبالغ 4022 حالة.

وفي العادة، تشهد أيام الاثنين انخفاضاً في الأعداد بسبب قلة الفحوص يوم الأحد الذي هو يوم العطلة الأسبوعية.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن المتوسط المتحرك لسبعة أيام ارتفع إلى 15171، وهو الأعلى منذ 24 نوفمبر الماضي، كما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 2.68 مليون حالة، وهي سادس أكبر حصيلة في العالم.

وزاد عدد وفيات «كوفيد - 19»، والتي شملت 522 في دور رعاية المسنين خلال الأسبوع المنصرم، 867 حالة إلى 66282، وهي سابع أكبر حصيلة وفيات في العالم.