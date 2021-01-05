المكسيك تبدأ إنتاج لقاح «استرازينيكا» قريباً

قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو ابرارد، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تعتزم البدء في إنتاج لقاحات «استرازينيكا» المضادة لمرض كوفيد - 19 «قريباً جداً».

وكرر ابرارد، في تصريحه الذي أوردته وكالة «بلومبرج» للأنباء، أن من المستهدف إنتاج أكثر من 4ر77 مليون جرعة في المكسيك، بجانب إنتاج 250 مليون جرعة من اللقاحات لبقية المنطقة.

كانت الحكومة المكسيكية قد وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح «استرازينيكا».

وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إن بلاده أنفقت 7 مليارات بيزو من إجمالي 25 مليار بيزو مخصصة في الميزانية للقاحات.