الجامعة العربية ترحب بمخرجات القمة الخليجية

رحبت جامعة الدول العربية، بمخرجات قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت، اليوم الثلاثاء، في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية.

وأكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة، في تصريحات صحفية عقب مشاركته في القمة الخليجية، أن «أي تحركٍ فعال يؤدي إلى تصفية الأجواء العربية ويصب في صالح النظام العربي الجماعي هو محل ترحيب.. وهو يعزز من قوة الجامعة العربية وتأثيرها».

وقال أبو الغيط: «لا شك في أن التحديات الضخمة التي تواجه العالم العربي تستدعي رأب الصدع في أسرع وقت، وتحقيق التوافق بين الإخوة».

ونقل مصدر مسؤول في الأمانة العامة عن الأمين العام تأكيده أهمية العمل على تعزيز هذه الحالة الإيجابية التي تولدت عن قمة العلا، والبناء عليها من خلال تعزيز الثقة، مشيراً إلى أن أبو الغيط ثمن عالياً الجهود التي قامت بها الدول العربية المعنية من أجل العمل على إنهاء الخلافات.