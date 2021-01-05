وزير الخزانة الأميركي يزور السودان غداً

قالت وكالة الأنباء السودانية الحكومية «سونا»، اليوم الثلاثاء، إن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشن سيزور السودان غداً الأربعاء لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمساعدات الأميركية المنتظرة للسودان.

ونقلت وكالة الأنباء عن مسؤول في وزارة الخارجية السودانية القول، إن منوتشن سيلتقي، خلال الزيارة، عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني وعبدالله حمدوك رئيس الوزراء.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في وقت سابق اليوم، أنه وقع قرار شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وكتب بومبيو، عبر صفحته على موقع «تويتر»: «بعد أشهر من المفاوضات، وقعت على أمر شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وضمان دفع تعويض لضحايا الإرهاب الأميركيين وعائلاتهم. هذه الفرصة تأتي مرة واحدة في كل جيل من أجل الحرية - فوائد جمة».