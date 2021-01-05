بومبيو يوقع قرار شطب السودان من قائمة «رعاة» الإرهاب

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنه وقع، اليوم الثلاثاء، على قرار شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وكتب بومبيو عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «بعد أشهر من المفاوضات، وقعت على أمر شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وضمان دفع تعويض لضحايا الإرهاب الأميركيين وعائلاتهم. هذه الفرصة تأتي مرة واحدة في كل جيل من أجل الحرية - فوائد جمة».