جنوب أفريقيا تعقد اجتماعاً عاجلاً لمواجهة «كورونا»

يعقد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، اجتماعاً عاجلاً لمجلس القيادة الوطني المعني بأزمة فيروس كورونا المستجد، غداً الأربعاء.

ويمهد هذا الاجتماع المبكر الطريق لاتخاذ إجراءات إغلاق أكثر صرامة، وفقاً لما ذكره موقع «نيوز 24» الإخباري في تقرير.

ونقل الموقع عن المتحدثة باسم الحكومة بوملا ويليامز قولها: «كان من المقرر أن يجتمع مجلس القيادة الوطني المعني بأزمة (كورونا) الأسبوع المقبل، على الرغم من أنه يمكنه مناقشة الوضع مسبقاً إذا كانت هناك حاجة إلى معالجة تطورات كبرى».

وشدد الرئيس رامافوزا، الأسبوع الماضي، إجراءات الإغلاق وسط زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

واكتشفت جنوب أفريقيا سلالة متحورة من فيروس كورونا يعتقد أنها أكثر قدرة على التفشي من السلالة الأولى من الفيروس.