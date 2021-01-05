الهند تطرح لقاح «كورونا» في غضون 10 أيام

قال وزير الصحة الهندي، راجيش بوشان، في مؤتمر صحفي بنيودلهي، إن بلاده مستعدة لطرح اللقاح المضاد لفيروس كورونا، في غضون 10 أيام من موافقة الجهات المعنية عليه، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرج» للأنباء اليوم الثلاثاء.

وكان المراقب العام للعقاقير في الهند، وافق أمس الأول الأحد على اثنين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وهما «كوفيشيلد» من إنتاج «معهد سيروم» المحلي الشريك لشركة «أسترازينيكا»، و«كوفاكسين» من إنتاج شركة «بهارات بايوتك».

وكانت الهند حذت مؤخراً حذو المملكة المتحدة ومنحت الموافقة الطارئة للقاح الذي طورته شركة «أسترازينيكا» وجامعة أكسفورد، وهي الخطوة الأولى في خطتها لتطعيم المواطنين في الدولة التي تعاني من ثاني أكبر عدد من المصابين بفيروس كورونا في العالم.

وأبرم معهد أمصال الهند اتفاقا مع شركة أسترازينيكا لإنتاج ما لا يقل عن مليار جرعة من اللقاح، وقد أنتج بالفعل ملايين الجرعات.