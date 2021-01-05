عُمان تسجل أول إصابة بسلالة «كورونا» المتحورة

قالت وزارة الصحة في سلطنة عُمان، اليوم الثلاثاء، إنها سجلت أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا المستجد والتي ظهرت في بريطانيا.

وكانت الإصابة لرجل من سلطنة عُمان عائد من المملكة المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية، أن الرجل ظهرت عليه أعراض تنفسية أثناء وجوده في الحجر الصحي، على الرغم من أن نتيجة فصحه لدى وصوله كانت سلبية.

وأعادت عُمان فتح حدودها البرية والبحرية ومجالها الجوي في 29 ديسمبر الماضي بعد إغلاق دام أسبوعاً كإجراء احترازي.

وتلزم السلطنة الوافدين إليها، عبر مطاراتها كافة، بالخضوع لفحص يثبت خلوهم من مرض «كوفيد - 19»، الناجم عن العدوى بفيروس كورونا.