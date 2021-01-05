إيران ترصد أول حالة من فيروس «كورونا» المتحور

رصدت إيران أول حالة من فيروس كورونا المستجد المتحور الذي اكتشف للمرة الأولى في المملكة المتحدة، وفق ما أعلن وزير الصحة، اليوم الثلاثاء.

وقال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي في تصريحات متلفزة: «للأسف، الحالة الأولى من كوفيد-19 المتحوّر رصدت لدى أحد مواطنينا الذي وصل من إنجلترا».

وأوضح أن المعني «أدخل أحد المستشفيات الخاصة، وفحوصنا المكثفة أظهرت أن (الفيروس) من النوع المتحور».

وتعد إيران أكثر دول الشرق الأوسط تأثراً بجائحة كوفيد-19، وأعلنت تسجيل أولى حالات الإصابة به في فبراير.

ودفع رصد النسخة المتحورة من الفيروس التي يقول الخبراء إن عدواها تنتقل بشكل أسرع، أكثر من 50 دولة في العالم بينها إيران، إلى فرض قيود على السفر من المملكة المتحدة وإليها.

ولم يقدم نمكي تفاصيل عن هوية المصاب، لكنه أكد عدم تسجيل أي آثار للفيروس المتحور لدى عائلته ومخالطيه، وأنه عزل نفسه بعيد وصوله.

وأعلنت إيران حتى الثلاثاء، إصابة مليون و255 ألفاً و620 شخصاً بالفيروس، توفي منهم 55748، وفق المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري.



