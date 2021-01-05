بوتين وميركل يناقشان إنتاجاً مشتركاً للقاحات مضادة لكورونا

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حول توثيق التعاون في مكافحة جائحة كورونا.

وأعلن الكرملين في موسكو، اليوم الثلاثاء، أن المكالمة الهاتفية بين الزعيمين دارت حول الآفاق المحتملة لإنتاج مشترك للقاحات.

وبحسب البيانات، من المنتظر أن يواصل وزيرا صحة البلدين ومتخصصون المناقشات حول هذا الموضوع. ولم يتم الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وفي منتصف أغسطس الماضي، وافقت روسيا على لقاح «سبوتنيك في» للاستخدام على نطاق واسع بين السكان. وتم الآن تسجيل لقاح ثانٍ. وتسري التطعيمات في روسيا منذ بداية ديسمبر الماضي.

وذكر الكرملين أن بوتين وميركل تبادلا التهاني بمناسبة العام الجديد. وكان الرئيس الروسي قد أعرب في وقت سابق، في رسالة بمناسبة العام الجديد إلى ميركل والرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، عن أمله في تطوير التعاون بين البلدين. وبحسب البيانات، دارت المحادثات الهاتفية أيضاً حول النزاع في شرق أوكرانيا.



