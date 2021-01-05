باكستان: 1947 إصابة جديدة بكورونا و59 وفاة

أعلنت باكستان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 59 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى عشرة آلاف و409 حالات اليوم.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث أرقام له عن عدد المصابين، تسجيل 1947 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 490 ألفاً و476 حالة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن"الباكستانية اليوم.

ومازال إقليم السند الأكثر تضرراً من الجائحة.

وأجرت باكستان حتى الآن ستة ملايين و884 ألفاً و940 اختباراً للكشف عن فيروس كورونا، منها 35 ألفاً و73 خلال الساعات الـ24 الماضية، وتعافى 444 ألفاً و360 شخصاً في أنحاء البلاد، فيما لا يزال 2219 مريضاً في حالة حرجة.