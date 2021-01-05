مسؤول: بريطانيا تدرس تدابير لتقييد السفر الدولي

قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، مايكل جوف، إن حكومة المملكة المتحدة تدرس تدابير لتقييد السفر الدولي إلى البلاد، وتجري محادثات مع الحكومات في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن جوف صرح لإذاعة "راديو إل.بي.سي" بأن الحكومة تريد التصرف "بطريقة منسقة" بشأن التدابير الحدودية.

وقال جوف: "لقد تحدثت إلى رؤساء حكومات اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية الليلة الماضية حتى نتمكن من القيام بأسرع ما يمكن بكل ما هو ضروري للحفاظ على موانئنا ومطاراتنا آمنة".

وأضاف جوف أن الحكومة "تراجع ماهية القيود المناسبة" للرحلات الجوية القادمة، ولكن بعض الرحلات "حيوية" لضمان توفير الأدوية والغذاء.