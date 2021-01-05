11897 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم الثلاثاء أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 11897 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن 944 حالة وفاة إثر الإصابة به في غضون 24 ساعة.

ولكن المعهد أشار إلى أن تحليل البيانات حاليا يعد صعبا؛ لأنه تم اكتشاف حالات الإصابة خلال فترة أيام عيد الميلاد (الكريسماس) ورأس السنة وما حولهما وتسجيلها ونقلها بشكل متأخر.

يشار إلى أن أعلى عدد لحالات الوفاة إثر الإصابة بالفيروس خلال يوم واحد تم تسجيله يوم الأربعاء الموافق 30 ديسمبر الماضي وبلغ آنذاك 1129 حالة وفاة.

وتم تسجيل أعلى عدد لحالات الإصابة الجديدة بالفيروس خلال يوم واحد في يوم 18 ديسمبر الماضي بإجمالي 33777 حالة إصابة.

وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء بلغ 1787410 حالة إصابة، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة إثر الإصابة بالفيروس 35518 حالة وفاة.