إصابات كورونا في فرنسا تصل إلى 2.72 مليون حالة

بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا 72ر2 مليون حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء، بتوقيت العاصمة باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد وصل إلى 65 ألفا و549 حالة. وتعافي من مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بكورونا 201 ألف و959 شخصا من المصابين.

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 49 أسبوعا.