روسيا تسجل أكثر من 24 ألف إصابة جديدة بكورونا و518 وفاة

أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 24246 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، منها 4842 حالة في موسكو، مما رفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و284384.

وقالت السلطات، إن 518 توفوا بسبب الفيروس مما رفع العدد الرسمي الإجمالي للوفيات الناجمة عنه في البلاد إلى 59506.