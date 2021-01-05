جورجيا تشهد جولة إعادة للانتخابات تحسم مصير مجلس الشيوخ الأميركي

تجري ولاية جورجيا جنوبي الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء انتخابات إعادة رئيسية سوف تحدد الحزب السياسي الذي يسيطر في مجلس الشيوخ الأميركي من بين الجمهوريين والديمقراطيين.

ومن المقرر انتخاب عضوين في مجلس الشيوخ، لمقعدين يشغلهما الجمهوريون حاليا.

وتجري جولة الإعادة لأنه لم ينجح أي مرشح في الحصول على نسبة 50% من الأصوات اللازمة للفوز في الانتخابات التي أجريت في أوائل نوفمبر. وسوف تجري جولة الإعادة اليوم الثلاثاء بين المتنافسين الاثنين الحاصلين على أعلى نسبتين من الأصوات لكل مقعد من الاثنين.

وسوف تؤثر نتيجة السباق على مدى سهولة تنفيذ الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن لأجندته.

وإذا فاز الجمهوريون بمقعد واحد فقط من المقعدين، فسوف يحتفظون بالسيطرة على المجلس الأعلى في الكونجرس. أما إذا فاز الديموقراطيون بكليهما، فسوف يكون مجلس الشيوخ مقسما بين الفريقين، لكن نائبة الرئيس الأميركي في الإدارة الجديدة، الديومقراطية كامالا هاريس، يمكن أن تعمل على تحديد الكفة الراجحة.