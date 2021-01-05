وفيات كورونا في كوريا الجنوبية تتجاوز حاجز الألف

تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد حاجز الألف وفاة في كوريا الجنوبية، حسبما قال رئيس الوزراء تشونج سي كيون اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن تشونج القول: "لقد فقد حوالي 440 مريضاً حياتهم خلال الشهر الماضي، مع تجاوز إجمالي الوفيات حاجز الألف اليوم".

وكانت كوريا الجنوبية قد سجلت أول وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في فبراير من العام الماضي.

وقال تشونج إن معظم من فقدوا أرواحهم خلال الشهر الماضي كانوا فوق 70 عاماً.