فوز تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى بفترة ثانية

فاز رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فاوستين أركانج تواديرا بولاية رئاسية جديدة لبلاده بعد الجولة الأولى من الانتخابات، وفق ما أعلنته اللجنة الوطنية للانتخابات.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ماتياس موروبا للصحافيين، إن الرئيس المنتهية ولايته فاوستين أركانج تواديرا (63 عاما) "فاز بالأغلبية المطلقة" في الانتخابات التي جرت يوم 27 ديسمبر ونال 53,9 %، وقد "أُعلن فائزا".

وأوضح ماتياس أن من بين 15 منافسا حل رئيس الوزراء السابق أنيست جورج دولوغيلي ثانيا، وقد نال 21,01 % من الأصوات , مضيفاً أن المحكمة الدستورية من المفترض أن تصادق على النتائج بعد البت في الطعون.